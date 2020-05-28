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Spor

TFF, Yeni Malatyaspor'a "geçmiş olsun" dileğinde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-05-28 21:51:48 -
TFF, Yeni Malatyaspor'a "geçmiş olsun" dileğinde bulundu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bazı futbolcuları ve personelden bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen BtcTurk Yeni Malatyaspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Yapılan kontroller sonucunda Kovid-19 testi pozitif çıkan Btc Turk Yeni Malatyaspor Kulübü futbolcuları ve çalışanı ile Btc Turk Yeni Malatyaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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