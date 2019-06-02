TFF ve Özbekistan Futbol Federasyonu yöneticileri bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın Özbekistan ile oynadığı özel müsabakanın devre arasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Özbekistan Futbol Federasyonu heyetleri bir araya geldi. TFF'den yapılan açıklamaya göre Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu VIP Salonu'nda gerçekleşen buluşmada, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çağlar, Hasan Akıncıoğlu, Hamit Altıntop, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile Özbekistan Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Feriz Karimov ile bazı yetkililer yer aldı. Organizasyonda heyetler arasında karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

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