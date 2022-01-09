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Gündem TFF, TBF ve kulüplerden şehit askerler için başsağlığı mesajı
Gündem

TFF, TBF ve kulüplerden şehit askerler için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve kulüpler, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 09:08:00 -
TFF, TBF ve kulüplerden şehit askerler için başsağlığı mesajı

TFF'nin mesajında, "Şanlıurfa Akçakale hudut hattında, askeri aracımızın geçişi sırasında hain teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda kahraman askerlerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TBF'nin Twitter'dan yaptığı paylaşımda ise "Şanlıurfa Akçakale hudut hattında, hain teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş Kulübü de sosyal medya hesabından, "Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde meydana gelen patlamada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz." paylaşımında bulundu.

Fenerbahçe Kulübü ise "Şanlıurfa Akçakale’de teröristler tarafından yapılan hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz." mesajını paylaştı.

Trabzonspor Kulübünün de Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde meydana gelen patlamada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

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