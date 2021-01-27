TFF Süper Kupa'nın sahibi belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa Finali'nde Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
Medipol Başakşehir'le Trabzonspor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı bordo-mavili ekip 2-1 kazanarak TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu.
İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta Trabzonspor, Djaniny'nin 48. dakikadaki golüyle öne geçti: 0-1. Medipol Başakşehir, Demba Ba'nın 58. dakikada penaltıdan kaydettiği golle eşitliği yakaladı: 1-1. Medipol Başakşehir'de Epureanu, ikinci sarıdan kırmızı kart ve takımını 10 kişi bıraktı. Kırmızı kartın ardından baskısını arttıran Trabzonspor, Ekuban'ın 85. dakikada attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve TFF Süper Kupa'yı müzesine götürdü.