SON DAKİKA
Bakan Fidan İranlı mevkidaşı ile görüştü! ABD ve İran'ı Müzakereye davet ediyoruz! Türkiye her türlü desteğe hazır Çin'den Trump'a Küba resti! Havana hattında gerilim tırmanıyor Hani AK Parti onları evlere kapatıyordu? Kadın istihdamı laikçileri morarttı Şimşek'ten 2025 turizm karnesine tam not! Cari denge hedefinde turizm dopingi Türkiye'nin 2025 yılı ihracat rakamları açıklandı Suriye sınır kapılarında yeni dönem! Çalışmalar hızlandı! Ulus'ta Hamas 'terörist' Bağcılar'da Filistin dost İddianamede neler var neler! Yolsuzluk bağlantısında 'yeğen' skandalı Kandil'in aparatlarını sevindirdi Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
Dünya
Dünya

Göklerde bin yeni güç: İHA filosunu büyüttü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Göklerde bin yeni güç: İHA filosunu büyüttü

İran Ordusu, Genel Komutan Emir Hatemi’nin talimatıyla kara, hava, deniz ve hava savunma kuvvetlerinin muharip yapısına 1000 stratejik İHA ekleyerek caydırıcılığını ve hızlı harekât kapasitesini artırdı.

İran Ordusu, insansız hava aracı (İHA) kapasitesini önemli ölçüde artırdı. Ordu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi’nin talimatıyla, ordunun kara, hava, deniz ve hava savunma kuvvetlerinden oluşan muharip yapısına toplam 1000 adet stratejik İHA resmen dahil edildi.

 

Yapılan resmi açıklamada, İHA’ların kara ve deniz konuşlu platformlar üzerinde görev yapacak şekilde ordu envanterine katıldığı bildirildi. Tümgeneral Hatemi, bu hamlenin mevcut güvenlik tehditlerine karşı caydırıcılığı artırmayı hedeflediğini belirtti.

 

Hatemi, “İran Ordusu, tehditlere uygun hızlı harekât yeteneğini artırmak ve her türlü saldırıya etkili şekilde karşılık vermek amacıyla stratejik üstünlüğünü sürekli geliştirmektedir” dedi. 

Gündem

Dünya

