Göklerde bin yeni güç: İHA filosunu büyüttü
İran Ordusu, Genel Komutan Emir Hatemi’nin talimatıyla kara, hava, deniz ve hava savunma kuvvetlerinin muharip yapısına 1000 stratejik İHA ekleyerek caydırıcılığını ve hızlı harekât kapasitesini artırdı.
İran Ordusu, insansız hava aracı (İHA) kapasitesini önemli ölçüde artırdı. Ordu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi’nin talimatıyla, ordunun kara, hava, deniz ve hava savunma kuvvetlerinden oluşan muharip yapısına toplam 1000 adet stratejik İHA resmen dahil edildi.
Yapılan resmi açıklamada, İHA’ların kara ve deniz konuşlu platformlar üzerinde görev yapacak şekilde ordu envanterine katıldığı bildirildi. Tümgeneral Hatemi, bu hamlenin mevcut güvenlik tehditlerine karşı caydırıcılığı artırmayı hedeflediğini belirtti.
Hatemi, “İran Ordusu, tehditlere uygun hızlı harekât yeteneğini artırmak ve her türlü saldırıya etkili şekilde karşılık vermek amacıyla stratejik üstünlüğünü sürekli geliştirmektedir” dedi.