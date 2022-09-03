TFF binasına saldıran kişinin mesleği bakın neymiş!

Riva'daki TFF binasına silahlı saldırı olayının 4 şüphelisi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin gümrük müşavirliği yaptığı ve 18 suç dosyası olduğu öğrenildi. O şüphelinin ifadesine ulaşıldı.

Geçtiğimiz perşembe günü Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva’da bulunan binasında meydana gelen olayda, toplantı odasına 1, Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin odasına 1, binanın diğer yerlerine ise 3 adet kurşun isabet etmişti.

Olayın ardından harekete geçen polis, bölgeyi abluka altına alarak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı. Kurşunların geldiği yerin bir baraka olduğunu tespit eden polis çevredeki kameraları inceledi. Barakadan bir aracın ayrıldığını gören ekipler bu aracı takip etti ve yerini tespit etti.

Çalışmalar sonucu, aracı kullandığı öğrenilen Oğuzhan G. evinde gözaltına alındı. Oğuzhan G.’nin barakadan Cüneyt U. ile ayrıldığını söylemesi üzerine Cüneyt U. da Riva Meydan’da yakalandı. İki şüpheli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Zanlılardan Cüneyt U.'nun gümrük müşavirliği yaptığı ve 18 ayrı suç dosyası olduğu öğrenildi.

Şüphelilerden Cüneyt U.’nun 18, Oğuzhan G.’nin ise emniyette 2 adet kaydı olduğu öğrenildi. Öte yandan, Cüneyt U.’nin gümrük müşavirliği yaptığı, Oğuzhan G.’nin de uzun zamandır yanında çalıştığı ortaya çıktı. Soruşturma genişletilirken iki kişi daha gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerden biri işlemlerinin ardından serbest bırakılırken diğer şüpheli H.Ç.’nin ise olay akşamı Oğuzhan G. ile telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. TFF Binasının kurşunlanması olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, Cüneyt U., Oğuzhan G. ve H.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.