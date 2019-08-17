TFF Başkanı Özdemir resmen açıkladı! Olimpiyat Stadı yenileniyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. TFF başkanlığının, kulüp başkanlığından çok zor olduğunu dile getiren Özdemir, UEFA Süper Kupa finalinde de çok iyi bir sınav verildiğini dile getirdi.

Özdemir şu ifadeleri kullandı:

Benim Fenerbahçe'de görevim vardı. Ondan evvel Ankaragücü yönetim görevim vardı. 2012'de ayrılmıştım Fenerbahçe'den. Sayın Demirören, son yönetim kurulunu yaparken beni davet etti... 3 Temmuz'u onunla beraber yaşadık. Çok önemli ve zor günleri beraber geçirdik. Orada benim görevim tesisleşme yönündeydi. Çok şey öğrenmiştim kendisinden. Zor bir yere geldim. Aldığınız her karar birini mutlu ediyor, diğerini etmiyor. Biz inandığımızı yapmak için göreve geldik. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray başkanlığı bu kadar zor değil.

İki hedefimiz var

1 Haziran'da göreve getirildik. Normal süremiz 4 yıl. Yönetim kurulunu yaparken, birkaç önemli noktaya önem verdik. Yönetim kurulumuzda kimi Fenerbahçelidir, Galatasaraylıdır, Göztepelidir... Takımlar arasında denge kurmaya önem verdik. Bir de bölgesel dengelere dikkat ettik. Tamamı İstanbul ve Ankara'dan olmasın. Bir sürü kurullar seçtik. Bizden beklenen birinci konu Türk futbolunun marka değerinin artırılması. Ekonomi büyümesinde 16'ncıyız. Futbolda dünya sıralamasında ise 32'nciyiz. Burada bir dengesizlik var. Dünya sıralamasında ilk 10 içine girmek istiyoruz. İlk hedefimiz Türk futbolunun marka değerini artırmak. İkincisi ise dünya sıralamasında ise ilk 10'a girmek.

Önümüzde iki imtihan var. 2020'de Türkiye'yi Avrupa şampiyonasına katılabilmek. İkincisi ise 2022'de Katar'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası.

Sayın Demirören yönetiminde Fatih Terim ile yola çıktık. Önemli değişiklikle genç bir jenerasyon yakalayıp geleceğin takımını kuralım dedik. Son Lucescu ile yola devam ettik ve aynı anlayışla yolumuza devam ettik. Şimdi de Şenol Güneş ile birlikte yolumuza devam ediyoruz.

Olimpiyat Stadı'nda inşaat başladı

Hedefimiz Avrupa Şampiyonası. 2028'de yapılacak. Bu program çok iyi bir gösterge oldu. UEFA yönetim kurulu üyeleri eşleriyle gelmişti. Hepsi bir bir teşekkür ettiler. Herkes mutlu. Chelsea de mutlu, Liverpool da...Stadın dolmadığı finaller oldu. İki misli talep geldi bize. 100 bin kişilik stat olsa, doldurabilirdik. Şampiyonlar Ligi finali Süper Kupa'dan daha değerli.

Şampiyonlar Ligi finali, 70 bin ve üzerinde statlara veriliyor. Olimpiyat Stadı eskidi. Bir İngiliz firmasına, Olimpiyat Stadı için proje hazırlattık. İnşaat başladı. Zemin düşecek, atletizm pisti kalkacak. 72 bin seyircinin sahayı net göreceği bir stat olacak.

Olimpiyat Stadı inşaatı 30 Mart'ta bitecek ve 150 Milyon TL harcama yapacağız. 30 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinden sonra stadın üstü kapanacak. Milli Takım burada oynayacak. TFF'yi de oraya taşıyabiliriz. 2020 sonunda bu planımız bitmiş olacak.