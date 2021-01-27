  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor TFF Başkanı Nihat Özdemir: Maçların seyircili oynanmasını istiyoruz
Spor

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Maçların seyircili oynanmasını istiyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Maçların seyircili oynanmasını istiyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 17:35:00 - 2021-01-27 17:46:35
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Maçların seyircili oynanmasını istiyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kilis'teki bir ziyaretinden sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Trabzonspor ile Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir arasında bu akşam oynanacak TFF Süper Kupa finaline dikkat çeken Başkan Özdemir, "Bu maçla beraber 2019-2020 sezonunun ilk yarısındaki tüm maçlar tamamlanmış olacak." dedi.

'Hedefimiz ligleri seyircili oynatmak'

16 Mayıs itibarıyla sorusuz bir şekilde tüm ligleri tamamlamayı hedeflediklerini vurgulayan Nihat Özdemir, liglerin seyircisiz oynanmasıyla ilgili soruya da cevap verdi. "Bizim hedefimiz ligleri seyircili oynatmak." diyen Özdemir, "Yalnızca TFF'nin değil, futbolcularımız ve kulüplerimizin yanı sıra hakemlerimiz bile seyircili oynamaktan mutlu olduklarını hep ifade ediyorlar. Çünkü seyircinin futbola önemli katkıları var. Ancak, seyirciyle futbol maçları güzel oluyor. O yüzden ana hedefimiz bu." ifadelerini kullandı.

'İnsan ve sporcu sağlığı her şeyden önemli'

Pandemi sürecinde Sağlık Bakanlığı ile koordine halinde olduklarını belirten Özdemir, sözlerine şöyle devam etti:

"Yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada pandemiyi yaşamaktayız. İnsan ve sporcu sağlığı her şeyden önemli. O yüzden Sağlık Bakanlığı ile bizim Sağlık Kurulumuz sürekli koordineli çalışmakta. Sağlık Bakanlığı ve TFF Sağlık Kurulu uygun gördüğü takdirde en kısa zamanda maçları seyircili oynatmak istiyoruz. Mutluyuz ki pandemi sürecindeki çok kötü zamanlardan bugünlere geldik. Çok şükür vaka ve vefat sayıları düştü. Aşı geldi ve aşılama işlemi hızla yapılmakta. Eğer aşılama sistemi hızlıca devam eder ve vaka sayıları düşmeyi sürdürürse Sağlık Bakanlığı da uygun görürse maçları seyircili oynatmayı isteriz. Bu, bizim dışımızda Sağlık Bakanlığının vereceği bir karar."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Flaş gelişmeyi duyurdu: Türkiye ile anlaşma yapmak için geldik
Dünya

Flaş gelişmeyi duyurdu: Türkiye ile anlaşma yapmak için geldik

Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki, Türkiye ile ulaştırma alanında anlaşma yapacaklarını duyurdu.
19 yıldır bitmeyen tiyatro! Muhalefeti gazladılar
Gündem

19 yıldır bitmeyen tiyatro! Muhalefeti gazladılar

Metropol Araştırma Şirketi sahibi Prof. Dr. Özer Sancar, KRT'de katıldığı canlı yayında yaptıkları son anket sonuçlarını açıkladı. Oran bile..
27.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

27.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay