TFF Başkanı Nihat Özdemir: Maçların seyircili oynanmasını istiyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kilis'teki bir ziyaretinden sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Trabzonspor ile Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir arasında bu akşam oynanacak TFF Süper Kupa finaline dikkat çeken Başkan Özdemir, "Bu maçla beraber 2019-2020 sezonunun ilk yarısındaki tüm maçlar tamamlanmış olacak." dedi.

'Hedefimiz ligleri seyircili oynatmak'

16 Mayıs itibarıyla sorusuz bir şekilde tüm ligleri tamamlamayı hedeflediklerini vurgulayan Nihat Özdemir, liglerin seyircisiz oynanmasıyla ilgili soruya da cevap verdi. "Bizim hedefimiz ligleri seyircili oynatmak." diyen Özdemir, "Yalnızca TFF'nin değil, futbolcularımız ve kulüplerimizin yanı sıra hakemlerimiz bile seyircili oynamaktan mutlu olduklarını hep ifade ediyorlar. Çünkü seyircinin futbola önemli katkıları var. Ancak, seyirciyle futbol maçları güzel oluyor. O yüzden ana hedefimiz bu." ifadelerini kullandı.

'İnsan ve sporcu sağlığı her şeyden önemli'

Pandemi sürecinde Sağlık Bakanlığı ile koordine halinde olduklarını belirten Özdemir, sözlerine şöyle devam etti:

"Yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada pandemiyi yaşamaktayız. İnsan ve sporcu sağlığı her şeyden önemli. O yüzden Sağlık Bakanlığı ile bizim Sağlık Kurulumuz sürekli koordineli çalışmakta. Sağlık Bakanlığı ve TFF Sağlık Kurulu uygun gördüğü takdirde en kısa zamanda maçları seyircili oynatmak istiyoruz. Mutluyuz ki pandemi sürecindeki çok kötü zamanlardan bugünlere geldik. Çok şükür vaka ve vefat sayıları düştü. Aşı geldi ve aşılama işlemi hızla yapılmakta. Eğer aşılama sistemi hızlıca devam eder ve vaka sayıları düşmeyi sürdürürse Sağlık Bakanlığı da uygun görürse maçları seyircili oynatmayı isteriz. Bu, bizim dışımızda Sağlık Bakanlığının vereceği bir karar."