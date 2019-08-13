TFF Başkanı Nihat Özdemir, Çakır’a başarı diledi

Liverpool ile Chelsea arasında yarın Beşiktaş Park’ta oynanacak olan Süper Kupa öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Servet Yardımcı, mücadelede dördüncü hakem görevini üstlenecek olan Cüneyt Çakır ve arkadaşlarına başarı dileklerini iletti.

Beşiktaş Park’ta yarın oynanacak olan Liverpool - Chelsea Süper Kupa mücadelesi öncesi TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, Beşiktaş Park’a gelerek hakem triyosunu ziyaret etti. Dev mücadelede dördüncü hakemlik görevini üstlenecek Cüneyt Çakır ve maçın hakemleri Stephanie Frappart, Manuela Nicolosi ile Michelle O’Neal’i idmanında izleyen ve arıdan başarı dileklerini ileten Özdemir ve Yardımcı, hakemlerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.