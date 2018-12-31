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TFF Başkanı Demirören'den yeni yıl mesajı

31 Aralık 2018 Pazartesi 13:48
TFF Başkanı Demirören'den yeni yıl mesajı


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, yeni yıl mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesindeki yeni yıl mesajında Demirören, "Sevinç ve üzüntüleriyle bir yılı daha geride bırakıyor, yeni hedef ve yeni umutlarla 2019 yılına girmenin heyecanını yaşıyoruz. Futbol ailemizin, sporun dostluk, barış ve kardeşlik gibi önemli değerlerinden vazgeçmeden, rakibe saygıyı ile fair play ruhunu her şeyin üstünde tutması, yeni yıldaki en büyük dileğimiz." ifadelerini kullandı.

Gelecek yılla ilgili dileklerini paylaşan Yıldırım Demirören, şunları kaydetti:

"Ülke olarak İstanbul'da UEFA Süper Kupa müsabakasına ev sahipliği yapma gururunu yaşayacağımız 2019 yılında, Türk futbolunun değerinin ödün vermeden korunması, tüm alanlarda başarı sağlanması temel gayemiz olacak. Bu düşüncelerle, 2019 yılının tüm futbol ailesine, ülkemize ve dünyaya sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyor, yeni yılınızı kutluyorum."


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 13:48
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  4. yeni yıl mesajı
  5. Yıldırım Demirören

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