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TFF Başkan Vekili Dürüst, istifa kararından vazgeçti

- Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst: - "Türk futbolu ve Galatasaray'a daha iyi hizmet edebileceğime inandığım için böyle bir karar aldım"

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:50
TFF Başkan Vekili Dürüst, istifa kararından vazgeçti


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonundaki (TFF) görevlerinden istifa eden TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, kararından vazgeçtiğini açıkladı.

Dürüst, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tekrar değerlendirme yapıp görevime devam etme kararı aldım. Türk futbolu ve Galatasaray'a daha iyi hizmet edebileceğime inandığım için böyle bir karar aldım." ifadelerini kullandı.

Ali Dürüst, şunları kaydetti:

"TFF'deki bütün görevlerimi sürdürme kararı aldım. Olayları serinkanlı biçimde değerlendirip bu kararımı gözden geçirince duygusal bir karar verdiğimin farkına vardım. Benim TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TFF'ye güvenim tamdır. Türk futboluna yeni katkılar yaparak Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim."

Galatasaray Kulübünün eski yöneticisi olan Ali Dürüst, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan ve 1-1 sonuçlanan Galatasaray-Atiker Konyaspor maçındaki penaltı kararının ardından istifa etmişti.


Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 17:50
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