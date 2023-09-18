TFF, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u toplantıya davet etti

TFF, görevine son verildiği iddia edilen Stefan Kuntz'un toplantıya davet edildiğini duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada sözleşmesi devam eden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un 20 Eylül Çarşamba günü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne resmi olarak davet edildiği belirtildi

TFF, Stefan Kuntz'un 20 Eylül Çarşamba günü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne resmi olarak davet edildiğini duyurdu.

Alman teknik direktör ile çarşamba günü gerçekleştirilecek olan TFF Yönetim Kurulu toplantısının ardından yolların resmen ayrılacağı belirtiliyor.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bir süredir yazılı, görsel ve dijital medyada yer alan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili haberler ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye Futbol Federasyonu sözleşmesi devam eden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u 20 Eylül Çarşamba günü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne resmi olarak davet etmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla duyurulur."