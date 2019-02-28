TFF 3. Lig 3. Gurup’ta mücadele eden Cizrespor, bu hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Bağcılarspor Kulübü maçını kazanıp, üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

Bağcılar Spor Kulübü maçı hazırlıklarını Cizre Hamit Özalp Stadyumu’nda teknik direktör Yusuf Tokuş yönetiminde sürdüren Cizrespor’da, futbolcuların antrenmanda hırslı ve moralli olması hem teknik heyeti hem de yönetimi sevindirdi. Oynadıkları son altı müsabakadan 4 galibiyet ve 2 beraberlik alıp 14 puan topladıklarını ifade eden Cizre Spor Teknik Direktörü Yusuf Tokuş, "Ligin ikinci yarısına muhteşem bir başlangıç yaparak ligin alt sıralarından üst sıralarına yavaş yavaş yükselmeye başladık. Son oynadığımız 1461 Trabzon Spor maçında da oyuncularım takımda üç oyuncu eksik olmasına rağmen yüreklerini ortaya koyup güzel bir galibiyet aldı. Aldığımız bu galibiyette Bağcılarspor Kulübü maçı öncesi hem bize hem futbolculara hem de yönetim kurulumuza büyük bir moral oldu. ikinci yarıda yakaladığımız bu çıkışı bu maçta da sürdürmek istiyoruz. Bu maç bizim için çok önemli, çünkü deplasmanda aldığınız üç puan ve içeride oynayacağınız maç öncesi altı puanlık bir etki yapıyor. Ligin çok altlarından geldik. İkinci yarıdaki çıkış hem bizi hem de Cizreli futbolseverleri mutlu etti. Bizim amacımız ligin ikinci yarısında oluşan bu takımı nasıl bir tık daha üste çıkarabiliriz hep onun çabası içerisindeyiz. Şuan oyuncuların form ve moral durumu üst seviyede. İnşallah İstanbul’dan da istediğimiz sonuçla döneriz" dedi.