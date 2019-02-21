TFF 3. Lig 3. Grup’ta yer alan Diyarbekirspor’un bu sezonki dördüncü teknik direktörü olan Sertaç Küçükbayrak önemli açıklamalarda bulundu.

Önceki gün yeşil kırmızılı kulüple anlaşan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Küçükbayrak, Diyarbekirspor’u başarılı kılmaya geldiğini söyledi. Küçükbayrak, Diyarbakır halkının büyük bir başarıya ihtiyacı olduğunu ve bu nedenle görevi kabul ettiğini belirtti. Küçükbayrak, şöyle dedi:

“Bu takımın başarıya ihtiyacı var. Bunun için bu görevi kabul ettim. Hedefimiz önce play-off sonra 2. Lig’dir. İnşallah bu hedefi el birliğiyle elde edeceğiz. Bu takımda çok tecrübeli ve yetenekli futbolcular var. Ama bir türlü takım olamadılar. Biz önce bu birlikteliği sağlayacağız. Bunu aştıktan sonra bu takım beklenen çıkışı gerçekleştirecektir. Ama işimizin kolay olmadığını biliyoruz. Rakiplerimizin puan olarak oldukça gerisindeyiz. Fakat umutluyuz ve başarılı olacağız.”