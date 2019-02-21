0553 313 94 23

TFF 3. Lig

TFF 3.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:48
TFF 3. Lig

TFF 3. Lig 3. Grup’ta yer alan Diyarbekirspor’un bu sezonki dördüncü teknik direktörü olan Sertaç Küçükbayrak önemli açıklamalarda bulundu.


Önceki gün yeşil kırmızılı kulüple anlaşan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Küçükbayrak, Diyarbekirspor’u başarılı kılmaya geldiğini söyledi. Küçükbayrak, Diyarbakır halkının büyük bir başarıya ihtiyacı olduğunu ve bu nedenle görevi kabul ettiğini belirtti. Küçükbayrak, şöyle dedi:


“Bu takımın başarıya ihtiyacı var. Bunun için bu görevi kabul ettim. Hedefimiz önce play-off sonra 2. Lig’dir. İnşallah bu hedefi el birliğiyle elde edeceğiz. Bu takımda çok tecrübeli ve yetenekli futbolcular var. Ama bir türlü takım olamadılar. Biz önce bu birlikteliği sağlayacağız. Bunu aştıktan sonra bu takım beklenen çıkışı gerçekleştirecektir. Ama işimizin kolay olmadığını biliyoruz. Rakiplerimizin puan olarak oldukça gerisindeyiz. Fakat umutluyuz ve başarılı olacağız.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doğu Ekspresi yataklı vagon bilet al | Doğu Ekspresi yataklı vagon bilet fiyatları
    1. Doğu Ekspresi yataklı vagon bilet al |..
    2. "Bu ülkenin güvenliği ümmetin..
    3. Honda, Motobike İstanbul'da 3 yeni..
    4. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    5. Çavuşoğlu: “Akdeniz’de Türkiyesiz..
    6. Niyazi Atare, Bodrum Belediye Başkan..
    7. AK Parti'de, TBMM Başkan adayı için..
    8. Başkan Tok’tan vefa buluşması
    9. Bilgi ve münazara yarışmalarının Konya..
    10. 11 Nisan Külliyesi’nde sona doğru
    11. Hakkari'de ele geçirildi! Tam 24 bin..
    12. Avrupa'dan Trump'ın Türkiye teklifine..
    13. Doğu Ekspresi biletleri ne kadar? Doğu..
    14. Nazilli Belediyesi Arslanlı’da yol..
    15. Rapçi Ezhel’e ‘uyuşturucuya..
    16. Trabzonspor, İzmir’e gitti
    17. Standardizasyon teknik altyapısı..
    18. Turgutluspor’dan Fenerbahçe’ye..
    19. PSG'den Metehan Güçlü'ye profesyonel..
    20. Trabzonspor, İzmir'e gitti
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı