THY- Euroleague
0553 313 94 23

TFF, 3 büyükleri PFDK'ya sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş'ı Göztepe karşılaşmasında taraftarların sebep olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle, Fenerbahçe'yi Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında yaşanan saha olayları, Galatasaray'ı ise Bursaspor mücadelesindeki saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

23 Ekim 2018 Salı 17:17
TFF, 3 büyükleri PFDK'ya sevk etti

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen takımlar açıklandı.

TFF tarafından açıklanan PFDK sevkleri şu şekilde:

1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 19.10.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 20.10.2018 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-AKHİSARSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 20.10.2018 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 21.10.2018 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ABDULLAH DURAK'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 22.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 21.10.2018 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 21.10.2018 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GİRESUNSPOR Kulübü'nün 21.10.2018 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-GİRESUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 17:17
  1. Türkiye Futbol Federasyonu
  2. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
  3. PFDK
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Beşiktaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa'dan o ülkeye güvenlik desteği açıklaması
    1. Fransa'dan o ülkeye güvenlik desteği..
    2. Suudilerden flaş karar! O isim terör..
    3. Ortadoğu’nun kiralık katilini..
    4. Kilis'te terör operasyonu! 2 terörist..
    5. İsrail'den sinsi hamle! Temizlik..
    6. 1. Lig ekibinden ücretsiz passolig..
    7. O trafik polisi konuştu! 'Ben de bir..
    8. Schalke 04 maçı öncesi Fatih Terim..
    9. Erdoğan, Etiyopya Büyükelçisini kabul..
    10. ABD basını uyardı: S-400'le şaka olmaz
    11. TFF, 3 büyükleri PFDK'ya sevk etti
    12. Çocuğun ağlamasını görmezden gelmeyin
    13. Katar'dan Kaşıkçı açıklaması: Uyarı..
    14. Şehidin adı mahallesinde yaptırılan..
    15. Nasıl öğrenirse aklında daha iyi..
    16. Galatasaray FC Schalke maçı ne zaman..
    17. Tartıştığı eşi tarafından eve..
    18. Ispartalı işadamları KKTC’ye yatırım..
    19. Orhan Gazi'nin 700 yıllık hamamı bulundu
    20. CHP Parti Meclisi yarın toplanıyor
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?

    Günün Karikatürü

    23 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?