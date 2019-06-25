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TFF 2.Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor kongreye gidiyor

Zonguldak Kömürspor yarın saat 14:00’da kongreye gidiyor.

25 Haziran 2019 Salı 16:04
TFF 2.Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor kongreye gidiyor

Zonguldak Kömürspor yarın saat 14:00’da kongreye gidiyor. Kırmızı-lacivertli takıma şampiyonluklar yaşatan mevcut Başkan Süleyman Caner, tek liste aday göstererek yeniden başkanlığa seçecek.


TFF 2. Lig takımı Zonguldak Kömürspor’da gözler kongrede. Kırmızı-lacivertli takım 26 Haziran Çarşamba günü saat 14:00’da kulüp binasında kongreye yapacak. Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner tek liste aday gösterilerek yeniden başkanlığa seçilecek. Kongrenin yapılmasın ardından ise yönetim sayısı düşürülerek takıma katkı verecek isimler yönetime alınacak.



Kongreden sonra yeni teknik patron Serkan Afacan imza atacak


Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner’in yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından ise yönetim ilk olarak prensip anlaşmasına vardığı yeni teknik patron Serkan Afacan’a resmi sözleşmeyi imzalatacak. Kırmızı-lacivertli takım bu imzanın ardından ise kolları sıvayarak yeni teknik patron Serkan Afacan’ın raporu doğrultusunda iç ve dış transferlere yönelecek. Maddi sıkıntılar nedeniyle bir çok sorun yaşayan yönetim dış transferlerde de düşük maliyetli ve takıma katkı verecek oyuncuları kadroya katacak.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 16:04
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