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TFF 2. Lig

TFF 2.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:52
TFF 2. Lig

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’in genç futbolcularından Muhammed Eren, Beşiktaş’a transfer oldu.


Sergilediği üstün performans ile aralarında Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir Spor Kulübü gibi birçok kulübün talip olduğu Eren, oluşan şartlar neticesinde tercihini Beşiktaş’tan yana kullandı. U14 takımı antrenörü Erhan Ölker, Muhammed Eren’in transferi ile ilgili konuştu. Ölker, “Muhammed Eren ortaya koyduğu başarıyla milli takıma seçildi ve Beşiktaş’a transfer oldu. Bu çocuğumuzun Beşiktaş’a transfer etmesi bizleri mutlu etti. Muhammed Eren ile gurur duyuyorum. İlini ve kulübünü en iyi şekilde temsil edeceğinden hiç şüphem yok. Sabırla, çok çalışarak daha iyi yerlere gelecektir. Bununla yetinmeyip hedefleri her zaman ileri koyup büyük bir oyuncu olacağından hiç şüphem yok. Hem A takımımıza sporcu yetiştiren hem de Süper Lig takımları başta olmak üzere birçok takıma sporcu transfer eden altyapı hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Beşiktaş’a transfer olan sporcumuza da bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz. Muhammed’in başarısı bizlere gurur kaynağı olacaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:52
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