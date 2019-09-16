TFF 1.Lig'de puan durumu! İşte, TFF 1. Lig'de 5. hafta programı TFF 1. Lig'in 4. haftası pazartesi akşamı Hatayspor ile Karagümrük arasında oynanan mücadele ile tamamlandı. İşte, TFF 1. Lig'de oluşan puan durumu. TFF 1. Lig'de 5. hafta programı...

TFF 1. Lig'in 4. haftası pazartesi akşamı Hatayspor ile Karagümrük arasında oynanan mücadele ile tamamlandı. İşte, TFF 1. Lig'de oluşan puan durumu. TFF 1. Lig'de 5. hafta programı... TFF 1. Lig'de 4. hafta oynanan Hatayspor-Karagümrük maçıyla tamamlandı. Alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu! TFF 1. Lig'de 4. haftanın sonuçları TFF 1. Lig puan durumu TFF 1. Lig’de 5. Haftanın programı

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