TFF 1.Lig'de puan durumu! İşte, TFF 1. Lig'de 5. hafta programı
TFF 1. Lig'in 4. haftası pazartesi akşamı Hatayspor ile Karagümrük arasında oynanan mücadele ile tamamlandı. İşte, TFF 1. Lig'de oluşan puan durumu. TFF 1. Lig'de 5. hafta programı...16 Eylül 2019 Pazartesi 21:30
TFF 1. Lig'in 4. haftası pazartesi akşamı Hatayspor ile Karagümrük arasında oynanan mücadele ile tamamlandı. İşte, TFF 1. Lig'de oluşan puan durumu. TFF 1. Lig'de 5. hafta programı...
TFF 1. Lig'de 4. hafta oynanan Hatayspor-Karagümrük maçıyla tamamlandı. Alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu!
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