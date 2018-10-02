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TFF 1.Lig'de flaş ayrılık! Tecrübeli teknik adam ile yollar resmen ayrıldı

TFF 1.Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yolllarını ayırdığını duyurdu.

02 Ekim 2018 Salı 15:10
TFF 1.Lig'de flaş ayrılık! Tecrübeli teknik adam ile yollar resmen ayrıldı

TFF 1.Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yolllarını ayırdığını açıkladı.

İşte o açıklama:

Profesyonel Futbol Takımımızda teknik direktörlük görevinde bulunan Yalçın Koşukavak ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Yalçın Koşukavak'a ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol kariyerinde başarılar dileriz.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 15:10
  1. TFF 1.lig
  2. Yalçın Koşukavak
  3. Gazişehir Gaziantep kulübü
  4. Gazişehir Gaziantep

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