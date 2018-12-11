TFF 1.Lig ekibi mağlubiyetin faturasını kesti! 2 yıldız futbolcu kadro dışı
TFF 1.Lig ekiplerinden Boluspor alınan mağlubiyetlerin ardından Uğur Akdemir ve Franck Etoundi'nin kadro dışı bırakıldığını duyurdu.11 Aralık 2018 Salı 02:46
1. Lig takımlarından Boluspor’da Uğur Akdemir ve Franck Etoundi, kadro dışı bırakıldı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun haftalık olağan toplantısında, teknik direktör Sait Karafırtınalar’ın raporu doğrultusunda profesyonel futbol takımı oyuncularından Uğur Akdemir ve Franck Etoundi’nin kadro dışı bırakılmasına karar verildiği belirtildi.
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