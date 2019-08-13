TFF 1. Lig'de 57. sezon heyecanı





İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Futbolda bu yıl 57. kez Süper Lig'e yükselme heyecanının yaşanacağı TFF 1. Lig'de, amatör kümeye kadar gerileyen Mersin İdmanyurdu, 35 sezonla en fazla yer alan ekip konumunda bulunuyor.

İlk olarak 2. Lig adıyla oynanmaya başlanan ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan statü değişikliğiyle 2001-2002'den itibaren İkinci Lig A Kategorisi, 2007-2008'den sonra da TFF 1. Lig adını alan organizasyon, 18 takımın katılımıyla 57. kez büyük bir heyecana sahne olacak.

Ligde yeni sezon, 16 Ağustos Cuma günü yapılacak Giresunspor-Menemenspor karşılaşmasıyla start alacak.





- Takımlar





1963-1964'ten beri 179 ayrı takımın mücadele ettiği ligde, 63 ekip bir üst lige yükselmeyi başardı. Menemenspor bu sezon ilk kez 1. Lig'de yer alacak.

Ligde en fazla sezon, 35 kezle Mersin İdmanyurdu yer aldı. Mersin İdmanyurdu'nu 34 sezonla Denizlispor ile Sakaryaspor takip etti. Ayrıca Karşıyaka ile Konyaspor 33, Aydınspor ile Beypazarı Şekerspor 32, Orduspor 31, Antalyaspor, Giresunspor ve Manisaspor da 30 kez bu organizasyonda mücadele etme hakkı elde etti.





- Yükselenler ve düşenler





Daha önce 7 kez 1. Lig'de mutlu sona ulaşan Samsunspor'un ardından, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Mersin İdmanyurdu 6 defa bir üst lige çıktı.

Adanaspor, Diyarbakırspor, Göztepe ve Sakaryaspor da beşer kez Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı.

Daha önce aynı ligde mücadele eden Karşıyaka 1965-1966, Şekerspor ise 1966-1967 sezonlarında yaptıkları itirazlar sonucunda Danıştay kararıyla Süper Lig'e yükseldi.

MKE Ankaragücü ise 1980-1981 B Grubu'nu 2. sırada tamamlamasına rağmen Türkiye Kupası'nı kazandığı için bir üst lige çıkarıldı. 1988-1989 sezonunda Bursaspor'un ikinci takımı 2. Lig B Grubu'nu lider tamamlamasına rağmen statü gereği bir üst lige çıkamadı.

TFF 1. Lig'de şimdiye kadar 174 takım küme düştü. Lige 7 kez veda eden Manisaspor'u, 6'şar kezle Elazığspor ile Giresunspor, 5'er kezle de Düzcespor ve Uşakspor takip etti.





- Play-off





Ligde 1978-1979 sezonundan itibaren 24 kez uygulanan sistemle, Süper Lig'e yükselen son ekip play-off maçları sonunda belirlendi.

1978-1979 ve 1979-1980 sezonlarında Kayserispor ile Boluspor bir üst lige yükselmeyi başardı. Daha sonra ara verilen sistemde 1993-1994 sezonunda Antalyaspor ile Adana Demirspor, play-off'tan Süper Lig'e çıktı.

Bu sezondan sonra Eskişehirspor, Zeytinburnuspor, Şekerspor, Sakaryaspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Malatyaspor rakiplerini geride bırakmayı başardı.



2005-2006'dan itibaren tekrar uygulanan play-off'ta ise Alanyaspor, Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Eskişehirspor, Gazişehir Gaziantep, Göztepe, Kasımpaşa (3), Konyaspor (2), Mersin İdmanyurdu, Orduspor ve Sakaryaspor mutlu sona ulaştı.



