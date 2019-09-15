TFF 1. Lig toplu sonuçlar! İşte, TFF 1. Lig puan durumu TFF 1. Lig'de 4. hafta maçları cumartesi günü oynanan 4 maçla devam etti. Adanaspor Adana Demir derbisine de sahne olan haftada alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle... İşte, TFF 1. Lig puan durumu

TFF 1. Lig'de 4. hafta maçları cumartesi günü oynanan 4 maçla devam etti. Adanaspor Adana Demir derbisine de sahne olan haftada alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle... İşte, TFF 1. Lig puan durumu İşte, TFF 1. Lig'de alınan sonuçlar 16 Eylül 2019 19.00 Hatayspor-Fatih Karagümrük TFF puan durumu

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