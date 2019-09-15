TFF 1. Lig toplu sonuçlar! İşte, TFF 1. Lig puan durumu
TFF 1. Lig'de 4. hafta maçları cumartesi günü oynanan 4 maçla devam etti. Adanaspor Adana Demir derbisine de sahne olan haftada alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle... İşte, TFF 1. Lig puan durumu15 Eylül 2019 Pazar 21:12
TFF 1. Lig'de 4. hafta maçları cumartesi günü oynanan 4 maçla devam etti. Adanaspor Adana Demir derbisine de sahne olan haftada alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle... İşte, TFF 1. Lig puan durumu
İşte, TFF 1. Lig'de alınan sonuçlar
16 Eylül 2019
19.00 Hatayspor-Fatih Karagümrük
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