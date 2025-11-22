  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam Tezgahta gören şaştı kaldı! Dev balığın kilosu 1000 TL
Yaşam

Tezgahta gören şaştı kaldı! Dev balığın kilosu 1000 TL

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tezgahta gören şaştı kaldı! Dev balığın kilosu 1000 TL

Düzce Akçakoca'da yakalanan 7,5 kiloluk levrek ile 2,5 kiloluk kalkan, tezgâha çıktığı anda hem büyüklüğü hem de fiyatıyla dikkat çekti. Kilosu bin liradan satılan dev balıklar kısa sürede ilgi odağı oldu.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde balıkçıların ağlarına takılan dev levrek ve kalkan, tüm dikkatleri üzerine çekti. Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli balıkçı limanlarından Akçakoca'da 7,5 kilogram ağırlığında levrek, 2,5 kilo ağırlığında Kalkan yakalandı. Kalkan ile Levreği gören vatandaşlar hem ağırlığına hem de fiyatına şaşırdı.

 

Kilosu bin liradan satışa sunulan levrek ve kalkan, kısa sürede tezgahta ilgi odağı oldu. Öte yandan, balık çeşidinin bol olduğu tezgahlarda hamsi kilosu 150 TL, mezgit boyutuna göre kilosu 250 TL, istarvit kilosu 200 TL, palamut tanesi 70 TL'den satışa sunuldu.

Tekirdağ’da hamsinin kilosu 50 TL oldu
Tekirdağ’da hamsinin kilosu 50 TL oldu

Ekonomi

Tekirdağ’da hamsinin kilosu 50 TL oldu

Hamsi tava tarifi: Tek seferde nasıl olacak? Hamsi indirimi: Satışlarda oluşan yoğunluk var...
Hamsi tava tarifi: Tek seferde nasıl olacak? Hamsi indirimi: Satışlarda oluşan yoğunluk var...

Kadın - Aile

Hamsi tava tarifi: Tek seferde nasıl olacak? Hamsi indirimi: Satışlarda oluşan yoğunluk var...

O ilimizde hamsinin kilosu 100 TL! Denizi yok ama balık bolluğu var
O ilimizde hamsinin kilosu 100 TL! Denizi yok ama balık bolluğu var

Yaşam

O ilimizde hamsinin kilosu 100 TL! Denizi yok ama balık bolluğu var

Denizden hamsi fışkırıyor: Kilosu 50 TL'ye kadar düştü
Denizden hamsi fışkırıyor: Kilosu 50 TL'ye kadar düştü

Ekonomi

Denizden hamsi fışkırıyor: Kilosu 50 TL'ye kadar düştü

Türk balıkçılar ölümden döndü!
Türk balıkçılar ölümden döndü!

Gündem

Türk balıkçılar ölümden döndü!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23