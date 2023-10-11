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Yaşam Tezgahlarda balık bolluğu! Kilosu 80 TL
Yaşam

Tezgahlarda balık bolluğu! Kilosu 80 TL

Yeniakit Publisher
2023-10-11 19:22:00 -
Tezgahlarda balık bolluğu! Kilosu 80 TL

Zonguldak’ta hamsi ve mezgit balığı, kilosu 80 TL’den alıcı buluyor.

Zonguldak’ta bir süredir sıcak havanın yerini soğuk havaya bırakmasının ardından hamsi ve mezgit balığının fiyatları da düşüşe geçmeye başladı. Sıcaklıklarda balık avının yetersiz olması fiyatlara yansımış tezgahtaki balığın kilosu 100 lirayı bulmuştu. Havanın soğumasının ardından fiyatlar 80 liraya kadar düştü. Hamsi ve Mezgit kilosu 80 TL’den satışa çıktı. Önümüzdeki günlerde balık fiyatının daha da düşmesi bekleniyor.

Balık fiyatları arttı! İşte güncel fiyatlar
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Balık fiyatları arttı! İşte güncel fiyatlar


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