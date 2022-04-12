Teyit.org ilk defa bir AK Partili lehine doğrulama yaptı

Muhalifler, AK Parti Ağrı Gençlik Kolları'nın düzenlediği sahur programı üzerinden kirli algı çalışmalarına başladı. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, paylaştığı fatura görüntüsüyle algı oyunlarını çürüttü. Başını CHP'lilerin çektiği muhalifler, bu kez faturanın sahte olduğunu ileri sürdü.

Genelde AK Parti ve mütedeyyin kesim aleyhine yaptıkları "teyitlerle" bilinen teyit.org AK Parti Ağrı Gençlik Kolları'nın lehine bir raporlama yaparak bu kez şaşırttı.

Teyit'in yayınladığı rapor şu şekilde:

Savcı Sayan'ın paylaştığı sahur yemeği faturasının sahte olduğu iddiası YANLIŞ

Bulgular

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinden fatura doğrulanabiliyor.

Faturanın QR kodu taratıldığında orijinal olduğu anlaşılabiliyor.

Faturada yer alan IBAN numarasının firmanın adına kayıtlı olduğu görülüyor.

E-faturalarda not bölümü elle dolduruluyor, firma yetkilileri bu bölümdeki yazım hatasının yanlışlıkla yapıldığını açıkladı.

Faturadaki adres bilgileri sicil gazetesindekilerle uyumlu.

Faturada kişi başı kahvaltı bedeli 30 lira olarak gösterilmiş.

Sayan’ın paylaştığı fatura orijinal ve 700 kişi için kesilmiş. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ise organizasyona katılan kişi sayısının bin 500 olduğunu belirtmiş.

Ağrı AK Parti Gençlik Kolları’nın düzenlediği sahur programı sonrası sosyal medyada paylaşılan bir videonun tepki çekmesinin ardından, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan bir açıklama yaptı. Sayan paylaşımında bir de faturaya yer verdi. Bazı kullanıcılar faturanın sahte olduğunu iddia etti.

Sayan’ın konuya dair paylaştığı 7 Nisan tarihli faturanın orijinal olup olmadığını çeşitli araçlar yardımıyla tarayabiliriz.

İşletme fatura tutarı sonucunun yanlışlıkla yazıldığını açıkladı

Fatura üzerinde yer alan rakamlar incendiğinde, 700 kişilik organizasyon için kişi başı 27 lira 77 kuruş bedel belirlendiği görülüyor. Rakamlar çarpıldığında faturadaki 19444,39 TL’ye erişilebiliyor. Bu rakama yüzde 8 KDV yani bin 555 lira eklendiğinde 20 bin 999 lira yani 21 bin TL’ye erişiliyor.

İddia paylaşımlarda ise not sekmesinde yer alan “YALNIZYİRMİBİNTÜRKLİRASIDIR” yazılmasının faturanın sahte olduğunu kanıtladığı öne sürülüyor. Ancak e-fatura sisteminde çoğu hesaplama otomatik yapılsa da “Not” bölümü elle yazılıyor. Gelir İdaresi’nin konuyla ilgili hazırladığı dokümanda, konuya yer verildiği anlaşılabiliyor (sf. 18).

Konuyla ilgili bir haber hazırlayan Tele1’den Fırat Yeşilçınar, işletme sahibi Nihat Kaya’ya ulaşmış, işletme sahibi yazım hatasının nedeninin muhasebede yapılan bir yanlışlık olduğunu belirtmiş.

Mersis ve vergi numarasına göre belge orijinal

E-faturanın orijinal olup olmadığını anlamanın yolu, Gelir İdaresi’nin internet sitesi üzerinden sorgulama yapmak. Ancak burada firmanın vergi numarasına ihtiyacımız var.

Firmaların vergi numarasına Ticaret Bakanlığı'nın Mersis sistemi üzerinden ulaşılabiliyor. Firma unvanıyla arama yapıldığında vergi numarası tespit edilebiliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı sistemi üzerinden vergi numarası, tutar ve fatura numarasıyla sorgu yapıldığında ise, faturanın aynı tutarla kesildiği ve orijinal olduğu anlaşılabiliyor.

E-fatura’da yer alan QR kodu tarandığında da çıkan bilgiler, fatura ve firmayla tutarlı.

Faturanın üzerinde yer alan Emirbey Kafeterya Restoran Otomotiv Tarım Güzellik Salonları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait olan IBAN kodunu incelediğimizde, numaranın IBAN yani para transferi kriterlerine uygun olduğu görülüyor. Yani hesap Türkiye’den ve geçerli bir IBAN numarasına ait.

Hesabın Akbank’ta olduğu da doğru. Bunu Akbank’ın kendi sistemi üzerinden tespit edebiliyoruz. Hesap faturada da bilgileri yer alan Emirbey Kafe ve Restoran işletmesine ait.

Yani faturanın orijinal olduğu ve maliye kayıtlarına geçtiğini söyleyebiliriz.

Ancak Sayan’ın paylaştığı fatura 700 kişinin dahil olduğu bir organizasyon için kesilmiş. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, organizasyona bin 500 kişinin katıldığı bilgisini paylaşmış. Yani bu fatura dışında başka bir ücretlendirme ile başka bir fatura daha kesilmiş olabilir. Ancak bunu açık kaynaklardan tespit etmek mümkün değil.

Buluşma “Yemen Kahvesi Ağrı” isimli mekanda gerçekleşmiş

Organizasyonun yapıldığı faturadaki adresi Google Haritalar üzerinden aradığımızda sahur yemeğinin yapıldığı işletmenin adının Ağrı Yemen Kahvesi olduğu görülüyor. Videosu yayılan ve Ağrı AK Gençlik Twitter hesabı üzerinden paylaşılan fotoğrafları bu adresle kıyasladığımızda buluşmanın burada yapıldığı doğrulanabiliyor. Tavanda yer alan yuvarlak dekoratif ışıklar, birbirini tutuyor.