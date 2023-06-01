Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u nasıl felakete sürüklediğini anlattı

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, katıldığı Haber Global televizyonu canlı yayınında, İstanbul'a hizmet etmek yerine cumhurbaşkanlığı seçimleri için şehir şehir dolaşan İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İstanbul borçlanamaz hale geldi"

Göksu'nun ses getirecek açıklaması şöyle:

"Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez bakın tarihinde ilk kez borçlanamaz hale geldi. Ve hatta öyle bir noktaya geldi ki, artık müteahhitlere borçlarını ödeyemediği için, müteahhitler tarafından arsaları haciz ve ipotek yoluyla satılır belediye haline geldi."

Göksu, "Teslim ettiğimizde 23 milyar borç 103 milyar oldu. İmamoğlu, İstanbul'u terk ederken 155 milyar lira borçla teslim edecek." sözlerini kaydetti.

"Kendini yalanlıyor"

İmamoğlu'nun "Engelliyorlar beni" sözü üzerinden yüklenen Göksu, "5 gün önce ne söyledi Silivri'de? Ey millet, 'Meclis'i Cumhur İttifakı aldı. Sorun olur' diyorlarsa, İstanbul Büyükşehir'i örnek gösterin. Bak Meclis Cumhur İttifakı'nda, Meclis tıkır tıkır işliyor." dediğini hatırlatan Göksu, İmamoğlu'nun kendi kendini yalanladığını ifade etti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO