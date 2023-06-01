  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çin Devlet Başkanı Şi'den mesaj: En kötü senaryoya hazır olun

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş şiddetle, üstüne basa basa uyardı: Gram altın alacaklar bunu yapan kazanır

Araç sahipleri aman dikkat: Zam sonrası pompa fiyatları değişti! Güncel Brent petrol, benzin, motorin, LPG fiyatları!

Dolar çakılacak diyorlardı! Dolar kuru yeni rekor tazeledi: Dolarda dikkat çeken rakam analizi! O tahminler

Oda TV'den Soner Yalçın sordu: Kılıçdaroğlu yüzde 49.5 oy alsaydı ne olurdu?

Oturduğunuz ilçede bu listede yer alabilir! Liste tamamen güncellendi... İşte 82. il olmaya aday o ilçeler

Bir ana daha evladını terör örgütü PKK'dan kurtardı

Boyunun ölçüsünü alan Demirtaş aslında dün bırakmıştı

“Kılıçdaroğlu ve Akşener’e sesleniyorum artık istifa edin”

Aksakal'dan Demirtaş'ın 'Politikayı Bırakıyorum' sözlerine cevap: Daha karpuz kesecektik?
Gündem Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u nasıl felakete sürüklediğini anlattı
Gündem

Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u nasıl felakete sürüklediğini anlattı

Yeniakit Publisher
2023-06-01 02:38:00 -

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul'a hizmet etmek yerine şehir şehir dolaşan İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u tükenme noktasına getirdiğini ima etti.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, katıldığı Haber Global televizyonu canlı yayınında, İstanbul'a hizmet etmek yerine cumhurbaşkanlığı seçimleri için şehir şehir dolaşan İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İstanbul borçlanamaz hale geldi"

Göksu'nun ses getirecek açıklaması şöyle:

"Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez bakın tarihinde ilk kez borçlanamaz hale geldi. Ve hatta öyle bir noktaya geldi ki, artık müteahhitlere borçlarını ödeyemediği için, müteahhitler tarafından arsaları haciz ve ipotek yoluyla satılır belediye haline geldi."

Göksu, "Teslim ettiğimizde 23 milyar borç 103 milyar oldu. İmamoğlu, İstanbul'u terk ederken 155 milyar lira borçla teslim edecek." sözlerini kaydetti.

"Kendini yalanlıyor"

İmamoğlu'nun "Engelliyorlar beni" sözü üzerinden yüklenen Göksu, "5 gün önce ne söyledi Silivri'de? Ey millet, 'Meclis'i Cumhur İttifakı aldı. Sorun olur' diyorlarsa, İstanbul Büyükşehir'i örnek gösterin. Bak Meclis Cumhur İttifakı'nda, Meclis tıkır tıkır işliyor." dediğini hatırlatan Göksu, İmamoğlu'nun kendi kendini yalanladığını ifade etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tevfik Göksu'dan kentsel dönüşüm müjdesi! '2 yıl geri ödemesiz 1 milyon TL'
Tevfik Göksu'dan kentsel dönüşüm müjdesi! '2 yıl geri ödemesiz 1 milyon TL'

Siyaset

Tevfik Göksu'dan kentsel dönüşüm müjdesi! '2 yıl geri ödemesiz 1 milyon TL'

Evler 7 metre kaydı! Göksun’un son hali görüntülendi
Evler 7 metre kaydı! Göksun’un son hali görüntülendi

Yaşam

Evler 7 metre kaydı! Göksun’un son hali görüntülendi

Tevfik Göksu canlı yayında son anketi paylaştı!
Tevfik Göksu canlı yayında son anketi paylaştı!

Gündem

Tevfik Göksu canlı yayında son anketi paylaştı!

Göksu'dan İBB Meclisi'nde sert sözler: Siz bu şehre 21 bin kere yalan söylediniz!
Göksu'dan İBB Meclisi'nde sert sözler: Siz bu şehre 21 bin kere yalan söylediniz!

Gündem

Göksu'dan İBB Meclisi'nde sert sözler: Siz bu şehre 21 bin kere yalan söylediniz!

Mehmet Tevfik Göksu'dan Akit'e geçmiş olsun mesajı!
Mehmet Tevfik Göksu'dan Akit'e geçmiş olsun mesajı!

Gündem

Mehmet Tevfik Göksu'dan Akit'e geçmiş olsun mesajı!

AK Partili Göksu İBB'nin skandalını delilleriyle açıkladı! 'Haramdır haram'
AK Partili Göksu İBB'nin skandalını delilleriyle açıkladı! 'Haramdır haram'

Siyaset

AK Partili Göksu İBB'nin skandalını delilleriyle açıkladı! 'Haramdır haram'

Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na: Onda müthiş bir travma oluşturdu
Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na: Onda müthiş bir travma oluşturdu

Gündem

Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na: Onda müthiş bir travma oluşturdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23