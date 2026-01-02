Tevdi kelimesi ne demek, TDK'ya göre anlamı nedir?

Tevdi kelimesi, dilimize Arapçadan geçmiş ve günlük dilde nadiren kullanılsa da hukuki ve resmi metinlerde sıklıkla karşılaşılan bir terimdir. Sözcük, genel anlamda bir şeyi bir yere ya da bir kimseye emanet olarak bırakma, teslim etme veya verme eylemini ifade eder. Bu temel anlam, kelimenin kullanım amacını net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre tevdi sözcüğünün anlamı, “bir şeyi bırakma” veya “verme” şeklinde açıklanmaktadır. Kelimenin kökeni, Arapçada "ved" kökünden gelmektedir ve bu kök, aynı zamanda "vedalaşmak" gibi ayrılma ve bırakma eylemlerini çağrıştıran diğer kelimelerin de temelini oluşturur.

Tevdi Etmek Ne Anlama Gelir ve Hukuki Kullanımı Nasıldır?

Tevdi kelimesinin en yaygın kullanımı "tevdi etmek" şeklinde fiil olarak karşımıza çıkar. Tevdi etmek, bir sorumluluğu veya görevi başkasına devretmek, bir eşyayı güvenilir bir yere sunmak veya bırakmak manasını taşır. Bu ifade, özellikle Türkiye Cumhuriyeti hukuk sisteminde, başta Borçlar Hukuku olmak üzere çeşitli yasal metinlerde önemli bir kavramdır.

Hukukta tevdi etmek terimi; sunmak, bırakmak ve "vedia" (emanet edilen şey) olarak bir yere emanet etme manalarında kullanılır. Örneğin, bir borçlunun alacaklısına teslim etmesi gereken bir malı, alacaklı kabul etmediği takdirde mahkeme kararıyla resmi bir yere emanet bırakması eylemi, hukuki olarak "tevdi etmek" şeklinde ifade edilir. Bu eylem, borçlunun sorumluluğunu yerine getirdiğini gösterir.

Somut bir örnek vermek gerekirse: "Yeni yönetmelikle birlikte, tüm yetkiler ilgili daire başkanlığına tevdi edilmiştir." cümlesinde, yetkilerin resmi olarak o birime teslim edildiği ve sorumluluğun devredildiği anlaşılmaktadır. Bu durum, tevdi kelimesinin sadece eşya değil, aynı zamanda yetki, görev ve sorumluluk gibi soyut kavramlar için de kullanılabildiğini göstermektedir.