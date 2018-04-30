Test sürüşlerinde sıra Aydın ilinde

Ürün gamında yer alan yeni modelleri tanımak ve test etmek adına start alan motosiklet konvoyu İstanbul’da sonra Bursa ve Balıkesir meraklıları ile buluşmuştu. Markanın Genel Müdürü Bora Berker Cansever, “Kando felsefesinden yola çıkarak motosiklet tutkunlarıyla daha sıcak temas kurmak için yoldayız, sıradaki şehrimiz Aydın. Amacımız hem güzel bir test imkânı sunmak hem de motosiklet kültürünü yaymak” dedi.