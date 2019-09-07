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TESOB WhatsApp hattıyla turizmde hizmet kalitesini artıracak

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) uygulamaya koyduğu WhatsApp hattıyla yerli ve yabancı turistlerle vatandaşların şikayetlerini en aza indirmeyi hedefliyor.

07 Eylül 2019 Cumartesi 13:52
TESOB WhatsApp hattıyla turizmde hizmet kalitesini artıracak

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) uygulamaya koyduğu WhatsApp hattıyla yerli ve yabancı turistlerle vatandaşların şikayetlerini en aza indirmeyi hedefliyor.


TESOB Başkanı Metin Kara, Trabzon turizminin son yıllarda hızla büyüdüğünü ve sorumlu kurumların da bu hıza ayak uydurması gerektiğini ifade ederek, “TESOB olarak sorumluluklarımızın farkındayız ve bu yönde etkin çalışmalar yürütüyoruz. Son iki yılda tarife ve kayıt dışı denetimlerine büyük önem verdik. İki ekibimizle 7/24 sahadayız. Turizm bölgeleri öncelikli olmak üzere denetimlerimizi sürdürüyoruz. Şimdi de en etkin denetim şekli olarak vatandaşlarımızı ve turistleri de sürece dahil etmek istedik. Bu amaçla TESOB WhatsApp Hattını oluşturduk. Yerli ve yabancı turistlerle Trabzon’da yaşayan tüm vatandaşlarımız, ticari işletmelerde yaptıkları alışveriş sırasında ve aldıkları hizmetlerde fiyat, etiket, hizmet kalitesi gibi konulardaki öneri, talep ve şikayetlerini bu hatta bildiriyorlar. Hattımıza yapılan başvurular ve yazışmaları kesinlikle gizli tutuyoruz” diye konuştu.



3 bin broşür dağıtıldı


Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırladıkları broşürlerle WhatsApp Hattı’nı herkese duyurmaya çalıştıklarını vurgulayan Başkan Kara, “Turizm sezonunun son günlerinde başlattığımız bu çalışmayı gelecek sezona hazırlık olarak görüyoruz. Mayıs ayından itibaren başta havalimanı ve oteller olmak üzere yerli ve yabancı turistlere çok daha etkin biçimde çeşitli yollarla duyuruları yapacağız” şeklinde konuştu. Kara, Arapça ve İngilizce bilen bir kişiyi de denetim ekibine aldıklarını vurgulayarak, “Bu arkadaşımız yabancı turistlerle iletişimimizde önemli rol oynuyor ve WhatsApp Hattı’na gelen talepleri de yanıtlıyor” ifadelerini kullandı.


TESOB Başkanı Metin Kara, TESOB WhatsApp Hattı’nın numarasının 0535 333 61 33 olduğunu da vurgulayarak, “Herkes taleplerini 7/24 hattımıza yazabilir. Her türlü öneri, talep ve şikayetin gereğinin yapılacağını herkes bilmelidir” dedi.


Öte yandan, TESOB denetim ekipleri de turizm bölgeleri başta olmak üzere turistlerle birebir iletişim kurarak TESOB WhatsApp Hattı’nı tanıtıyor ve broşür veriyor. Ayrıca otel ve konaklama tesisleri, lokantalar, araç kiralama şirketleri, öner yerleri girişleri gibi noktalara da broşürler bırakılarak daha çok kişiye ulaşılması hedefleniyor.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 13:52
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