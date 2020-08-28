Teslimat tamamlandı! Türk zırhlı araçları o ülkede

Dünyanın birçok ülkesine zırhlı kara aracı ihracatı yapan FNSS Savunma Sistemleri AŞ. başarıyla sonuçlandırdığı projelerine bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda FNSS Umman Kraliyet Kara Kuvvetlerinin ihalesini kazanarak 2015'te sözleşme imzaladı.

İlki 2017'de teslim edildi

Sözleşme doğrultusunda 8x8 zırhlı araçların ilki 2017 yılında teslim edilmişti. Sözleşme kapsamında Umman Kraliyet Kara Kuvvetlerine Pars III 8x8 ve Pars III 6x6 olmak üzere toplam 172 zırhlı araç teslimatı gerçekleştirildi. Son olarak kurtarıcı araçlarında teslimatının gerçekleştirilmesi sonrası bundan sonraki süreçte lojistik desteğin sürdürüleceği belirtildi.

TSK envanterine de girecek

Pars zırhlı araçları yakında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine de girecek. TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda başlatılan proje sonrası Pars 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç15 ay gibi kısa sürede montaj aşamasına geldi.