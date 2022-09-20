Teslim olmadılar! Şimdi sarı torbadalar
Dicle ilçesi Görese Dağı bölgesinde gerçekleştirilen Eren Abluka-34 operasyonunda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini İçişleri Bakanlığı duyurdu.
Yurt genelinde terörle mücadele kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Mehmetçiklerimiz, hainlere darbe üstüne darbe indiriyor.
Hain teröristlere yönelik son operasyon ise Diyarbakır'da gerçekleştirildi.
3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Diyarbakır'da 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
DHA'nın haberine göre; İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 'Eren Abluka-34' operasyonu kapsamında Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı'nca Dicle ilçesi Görese Dağı kırsalında operasyon gerçekleştirildi.
Jandarma SİHA, ANKA ve Atak helikopteri desteğiyle jandarma özel harekat ve jandarma asayiş komando timlerinin katılımıyla yapılan istihbarata dayalı nokta operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyonda, teröristlere ait M-16 piyade tüfeği ve 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.
Süleyman Soylu: Teslim olmadılar, şimdi sarı torbadalar
Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu:
Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:
"Teslim olmadılar. Şimdi sarı torbadalar. Eren Abluka-34 Operasyonu'nda, Diyarbakır Dicle Görese Dağı kırsalında J-SİHA’nın da desteğiyle 3 terörist etkisiz. Kahraman jandarmamıza tebrikler."