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Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf: Had safhaya ulaştı

Van'ın Başkale ilçesi kırsalından kaçarak jandarma ekiplerine teslim olan PKK'lı teröristin ifadesinde, teröristler arasında güven sorununun had safhaya ulaştığı, halk desteğinin azaldığı ve bitme noktasına geldiği düşüncesinin tüm teröristlerde hakim olduğunu söylediği öğrenildi.

28 Temmuz 2019 Pazar 17:38
Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf: Had safhaya ulaştı

İl Jandarma Komutanlığı'nca bölücü terör örgütü mensuplarının aileleri ile görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, PKK'lı 1 terörist, Başkale ilçesi kırsalında, kaçıp, silahsız ve teçhizatsız Van Jandarma Komutanlığı'na teslim oldu.

PKK'lı teröristin ifadesinde, teröristler arasında güven sorununun had safhaya ulaştığını, halk desteğinin azaldığı ve bitme noktasına geldiği düşüncesinin tüm teröristlerde hakim olduğunu, ideolojik anlamda inançlarını büyük oranda yitirdiklerini, sözde Başkale Gücü grubundan 2 teröristin geçen hafta güvenlik güçlerine teslim olmasının kendisini cesaretlendirdiğini söylediği öğrenildi.

Teröristin, örgütte moralsizlik, tükenmişlik, çaresizliğin dayanılmaz boyuta ulaştığını, BTÖ mensuplarının kaçmak için uygun zaman ve zemini kolladıklarını, teslim olmak isteyen teröristlerin vakit geçirmeksizin en yakın güvenlik kuvvetine müracaat etmelerinin ya da telefon etme imkanı bulurlarsa 140/155/156'yı aramalarının kendileri için faydalı olacağını söylediği bildiridi.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 17:38
  1. Van
  2. PKK

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