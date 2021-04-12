  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Teslim edildi! Türkiye'den hibe desteği
Aktüel

Teslim edildi! Türkiye'den hibe desteği

Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan Savunma Bakanlığına Marneuli Askeri Havalimanı'nın geliştirilmesi için özel minibüsler, forkliftler ile çeşitli cihazlar hibe etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 16:36:00 -
Teslim edildi! Türkiye'den hibe desteği

Türkiye ve Gürcistan hükümeti arasındaki Askeri Mali İşbirliği Anlaşmaları çerçevesinde, Devlet Malzeme Ofisi kanalı ile tedarik edilen minibüsler, forkliftler ve araç yıkama cihazları başkent Tiflis'ten 40 kilometre uzaklıktaki Marneuli Havalimanı'nda düzenlenen törenle Gürcistan Savunma Bakanlığına teslim edildi.

Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'ın katıldığı törende, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Askeri Ataşesi İkmal Albay Burak Altıner ile Gürcistan Savunma Bakanlığı Havacılık ve Hava Savunma Komutanı Albay Sergo Ninua tarafından teslim tutanakları imzalandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan Savunma Bakanlığına son 5 ay içinde, lazer telemetreleri, bir dizi mühendislik ekipmanları, 35 BMC Neocity 8,5 metrelik dizel otobüs, 12 zırhlı iş makinesi ve çeşitli aparatlar hibe etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Skandal bildirisi sonrası harekete geçildi! Erdoğan'dan flaş talimat
Siyaset

Skandal bildirisi sonrası harekete geçildi! Erdoğan'dan flaş talimat

104 emekli amiralin darbe imalı skandal gece yarısı bildirisi sonrası harekete geçen hükümet, “rütbe sökme”nin kriterlerini değiştirmeyi gün..
Mahkemeden şoke eden karar! Dilipak böyle itiraz etti
Gündem

Mahkemeden şoke eden karar! Dilipak böyle itiraz etti

Antalya 1. Tüketici Mahkemesi’nde 6 Nisan 2020 tarihinde, Huawei ve Microsoft tarafından açılan davanın gerekçeli kararı yayınlandı. Abdurra..
Selvi yazdı... Bildirinin perde arkasında yatan WhatsApp gerçeği!
Gündem

Selvi yazdı... Bildirinin perde arkasında yatan WhatsApp gerçeği!

Vesayet yanlısı 104 emekli amiralin tartışmalara neden olan darbe imalı bildirisinin yankıları sürüyor. Abdulkadir Selvi, bugün hakim karşıs..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay