Tesla'nın elektrikli tırı Avrupa'da!

Tesla’nın elektrikli tırı Semi Almanya’da ilk kez yolda görüntülendi. Elektrikli araçlar uzun süredir gündemdeyken Tesla da araçları üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu. 800 kilometrelik Semi tır da onlardan biri.

TESLA SEMİ AVRUPA’YA MI GELİYOR?

Ağustos ayının başında çıkan iddialara göre, Tesla’nın Berlin’de Tesla Semi fabrikası kuracağı ve Avrupa’da üretime geçeceği biliniyordu. Sosyal medyada ortaya çıkan bir videoda ise Tesla Semi ilk kez Avrupa’da ortaya çıktı. Bir çekicinin arkasında görülen Semi tır “Avrupa’da teslimatları başladı mı?” sorusunun düşündürdü.

ELON MUSK’IN SEMİ TIRIN AVRUPA’DA ÜRETİM KARARI

Elon Musk, Mart Ayı’nda Berlin yakınlarındaki Tesla tesisini ziyaretinde şirketin Semi modelinin nihayet Almanya’da üretilebileceğini ima etmişti. Ancak, Tesla’nın Almanya Genel Müdürü Günther Daum’un bu konuda bazı şüpheleri bulunuyor. Daum, Bloomberg TV’ye yaptığı açıklamada, Musk’ın ABD pazarına sunduğu kamyonun Avrupa pazarına uygun olmadığını belirterek, “Semi’nin Avrupa için çok uzun olduğunu ve yeniden tasarlanması gerektiğini” ifade etmişti. Bu açıklamalar, Tesla’nın Avrupa pazarındaki stratejileri ve Semi kamyonunun geleceği hakkında soru işaretleri yaratıyor.

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