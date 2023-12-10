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Otomotiv Teslalar hacklendi mi? Dünyayı ayağa kaldıran görüntü geldi! Resmen şok ettiler
Otomotiv

Teslalar hacklendi mi? Dünyayı ayağa kaldıran görüntü geldi! Resmen şok ettiler

Yeniakit Publisher
2023-12-10 14:25:00 -
Teslalar hacklendi mi? Dünyayı ayağa kaldıran görüntü geldi! Resmen şok ettiler

Elektriklide dünya markası haline gelen Tesla için 'hacklenebilir mi?' sorusu soruldu! O görüntüler ise dünyayı ayağa kaldırdı! Film ve dizi izleme platformu Netflix'te o görüntüler yayınlandı...

Elektriklide dünya markası haline gelen Tesla için 'hacklenebilir mi?' sorusu soruldu! O görüntüler ise dünyayı ayağa kaldırdı! Film ve dizi izleme platformu Netflix'te o görüntüler yayınlandı...

Dünya genelinde elektrikli araçlarıyla tanınan Tesla, son dönemde siber güvenlik konusunda gündemde. Dün Netflix üzerinde yayınlanan "Dünyayı Ardında Bırak" adlı filmde, Tesla sahneleriyle ilgili çarpıcı görüntüler dikkat çekti. Ancak, bu görüntülerin gerçek mi yoksa sahte mi olduğu konusunda belirsizlik devam ediyor.

Tesla’nın güvenilirliği sorgulanıyor

Filmin ilgi çeken bölümünde, Tesla'nın FSD (Tam Kendi Kendine Sürüş) modundaki araçlarının siber saldırı sonucu kontrol kaybına uğrayarak birbirine çarptığı ve "yaya" güvenliğini riske attığı iddia ediliyor.

Bu görüntüler, Tesla'nın siber güvenlik konusundaki hassasiyetini bir kez daha gündeme getirirken, şirketin araçlarının hacklenip hacklenemeyeceği sorusu da yeniden tartışma konusu oldu.
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