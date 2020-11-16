Tesla'dan yeni rekor: Dünyanın en büyük süper şarj istasyonunu açtı
Elektrikli otomobil devi Tesla, dünyanın en büyük şarj istasyonunu ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kullanıma açtı.
ABD merkezli elektrikli otomobil devi Tesla, yeni bir rekora imza atarak toplamda 56 süper şarj ünitesinin bulunduğu dünyanın en büyük şarj istasyonunu ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kullanıma açtı.
Geçtiğimiz günlerde, 20 bin şarj ünitesini 'Süper Şarj' ağına yerleştirdiğini duyuran şirket, yeni istasyonda araç sahiplerinin kullanabileceği bir markete ve restorana da yer verdi.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Supercharger V3 istasyonlarının piyasaya sürülmesiyle birlikte benzer tesislerin giderek daha fazla yaygınlaşacağını ifade etti.
Musk, 3. nesil şarj istasyonlarıyla birlikte araç sahiplerinin tesislerde harcadığı vaktin yarı yarıya azalacağını ve araçların 5 dakikalık şarj ile 120 kilometrelik menzil elde edebileceğini belirtti.