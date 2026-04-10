Tesla’dan yeni hamle! Daha küçük ve daha uygun fiyatlı elektrikli SUV yolda

Elektrikli otomobil pazarında yoğun rekabetle karşı karşıya kalan Tesla’nın, ürün gamını genişletecek yeni bir model üzerinde çalıştığı konuşuluyor. İddiaya göre şirket, daha küçük boyutlu ve daha düşük maliyetli yeni bir kompakt SUV geliştiriyor.

Söz konusu modelin, mevcut Tesla araçlarının sadece küçültülmüş bir türevi olmayacağı, doğrudan yeni bir araç olarak konumlandırılacağı belirtiliyor. Bu da şirketin yalnızca fiyat kırmaya değil, farklı bir kullanıcı kitlesine hitap etmeye hazırlandığını gösteriyor.

Halihazırda zorlu dönemlerden geçen Tesla’nın yeni bir elektrikli araç üzerinde çalıştığı iddia edildi. Şirketin geliştirdiği daha küçük ve daha uygun fiyatlı kompakt SUV, kaynaklara göre erken geliştirme aşamasında bulunuyor. Reuters’in haberine göre bu araç, mevcut Model 3 veya Model Y’nin bir varyantı olmayacak ve tamamen yeni bir model olacak.

Tesla’nın bu proje kapsamında tedarikçileriyle üretim süreçleri ve bileşenlerin teknik detayları üzerine görüşmeler gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Tesla’dan yeni SUV geliyor

Teknik tarafta ise yeni SUV modelinin Model Y’den belirgin şekilde daha kısa, yaklaşık 4,28 metre uzunluğunda olacağı söyleniyor. Model Y yaklaşık 4,78 metre uzunluğunda. Bununla birlikte üretimin ise ilk olarak Çin’de yapılacağı, kapasite artırımı sonrasında ABD ve Avrupa’da da üretim olabileceği bildiriliyor. Kaynaklara göre Tesla, Şanghay fabrikasında üretime bu yıl başlamayacak.

Bilindiği üzere Elon Musk, 2024’te uygun fiyatlı elektrikli araç projesini iptal etmişti. Musk, o dönemde şirketi robotaksiler ve insansı robotlar üzerine odaklanmaya yönlendirmişti. Yeni SUV projesi, Tesla’nın sürücüsüz araç vizyonu ile insan sürücülü kitleye yönelik EV stratejisini bir araya getirebilecek bir model olabilir.

Yeni ucuz Tesla aracının fiyatı şekilleniyor

Yeni aracın maliyetinin ise Model 3’ten (38 bin dolar) önemli ölçüde daha düşük olacağı aktarılıyor. Bunu sağlamak için Tesla, daha küçük bir batarya kullanmayı planlıyor. Bu da aracın menzilinin Model Y’nin yaklaşık 500 km’lik menzilinden düşük olmasını sağlayabilir. Ancak bu konuda kesin bir çıkarımda bulunmak zor. Zira kaynaklar aracın tek elektrik motorlu ve yaklaşık 1.5 ton ağırlığında olacağını belirtiyor.