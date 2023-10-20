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Otomotiv Tesla'dan dudak uçuklatan zam kararı!
Otomotiv

Tesla'dan dudak uçuklatan zam kararı!

Yeniakit Publisher
2023-10-20 15:15:00 -
Tesla'dan dudak uçuklatan zam kararı!

Elon Musk’ın şirketi Tesla, ABD’de satışa sunduğu Model X Plaid dört çeker modelinin fiyatını 5 bin dolar yükseltti.

Elon Musk’ın şirketi Tesla, ABD’de satışa sunduğu Model X Plaid dört çeker modelinin fiyatını 5 bin dolar yükseltti.

Tesla fiyat indirimlerinden sonra zam kararı aldı. Model X Plaid dört çekerin fiyatı ABD'de 89 bin 990 dolardan 94 bin 990 dolara yükseldi.

İş insanı Elon Musk, fiyat indirimleriyle talebi korumayı başardığını ancak faiz oranlarının otomobilleri satın alınmaz hale getirmesinden endişe duyduğunu belirttikten sonra fiyat artışları gerçekleştirildi.

Musk, yüksek faizler ve fiyat indirimlerine rağmen Model Y SUV'un fiyatının neredeyse değişmediğini söyledi.

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