Tesla'da büyük hata! Elon Musk şoka girecek

Elektrikli otomobil devi Tesla yeni bir güvenlik açığı ile yine gündem oldu.

Kanada'da bir Tesla kullanıcısı uygulamada bir hata sayesinde başkasının aracının kilidini açarak saatlerce kullandı.

Rajesh Randev adlı Tesla marka araç sahibi, Tesla uygulaması üzerinden Model 3'ünün kilidini açarak, çocuklarını okuldan almak için yola çıktı.

Aracın ön camında bir çatlak olduğunu gören Randev, araçta şarj kablolarını da bulamadı.

Kendi aracının üzerindeki numarasından Randev'e ulaşan aracın sahibi, yanlış aracı aldığını bildirdi.

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Çocuklarını eve bırakan Randev saatler sonra diğer Tesla sürücüsüyle buluştu.

Araçlarda maddi ve manevi bir zarar oluşmamasına rağmen polise haber veren ikili, "Sadece gülüyorduk" açıklaması yaptı.

Tesla'nın mobil uygulaması sayesinde aracın kilidini açma, çalıştırma, klima kontrolü ve batarya takibi gibi birçok işleve ulaşılabiliyor. Uygulamanın kullanılabilmesi için şoförün doğrudan araba ile eşleşmesi gerekiyor.

Tesla, yaşanılan güvenlik açığıyla ilgili bir açıklama yapmadı.