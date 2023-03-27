Tesla Türkiye'ye geliyor! Tesla'dan Türkiye paylaşımı: Geliş ve satış tarihi! Beğeni yağabilir

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil şirketi Tesla Türkiye'ye geliyor. Türkiye'ye giriş yapacağını 2022 yılının sonlarına doğru dile getiren, mutli milyarder Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla, bugün Instagram'dan tarih verdi.

Tesla, haftada 5,000 otomobil üretme hedefine ulaştı! Almanya'daki tesiste şu an haftada 5,000 adet otomobil üretiliyor

Tesla'nın resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda Türkiye için 4 Nisan tarihi işaret edildi.

Epeyce bir süredir Türkiye’de araç satışına başlaması beklenen Tesla'dan şirketin resmi hesabından herkesi heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Tesla, Instagram üzerinden yaptığı paylaşım ile Türkiye ve 4/4 vurgusu yaptı. Şirketin 4 Nisan tarihinde Türkiye’de resmi olarak satışlara başlaması bekleniyor.

Supercharger şarj istasyonları ile ülkemizde resmi olarak faaliyete geçen Tesla, yakın zamanda elektrikli otomobilleriyle ülkemizde yer alacak. Şirketin ilk etapta Model 3 ve Model Y ile daha küçük otomobillerini Türkiye piyasasına çıkarması bekleniyor.

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Tesla Model 3 iki dakika içerisinde hacklendi! Dünyada elektrik otomobil dönüşümünü hızlandıran Tesla'nın en sonunda ülkemize adım atacak olması oldukça büyük önem taşıyor. Şirketin ilk etapta Model 3 ve Model Y ile daha küçük otomobillerini Türkiye piyasasına çıkarması bekleniyor. İlerleyen dönemde ise Model S ve Model X gibi ürün gamının tepesinde yer alan otomobilleri de ülkemizde görebiliriz.

Şirket ilk etapa ülkemizde resmi şarj noktalarını kurmuştu. Tesla'nın yeni Türkiye hamlesi ile birlikte elektrikli otomobil piyasasında önemli bir hareket yaşanması bekleniyor. Şirketin fiyatlandırma politikası ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.. İlerleyen günlerde Tesla'nın Türkiye hamlesi hakkında daha fazla haber vereceğimiz kesin...