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Tesla borsada kalıyor

7 Ağustos tarihinde Tesla’yı hisse başına 420 dolardan Borsadan çekmeyi planladığını duyuran şirketin CEO’su Elon Musk, kararını değiştirdiğini yöneticilere iletti.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:15
Tesla borsada kalıyor

Tesla’nın CEO’su Elon Musk, 7 Ağustos tarihinde sürpriz bir açıklama yaparak Tesla’yı hisse başına 420 dolardan Borsadan çekmeyi planladığını duyurmuştu. Musk’ın bu açıklamasının ardından hisseler önce çok hızlı bir hareketle 342 dolardan 379 dolara çıkmış, ancak arkasından düşüşe geçerek 322 dolara kadar gerilemişti. Yaşan bu düşüşün ardından hafta sonuna doğru Tesla yönetim kurulu ile bir toplantı yapan Musk, kararını değiştirdiğini yöneticilere iletti. Musk, toplantının ardından şirketin internet sitesinden yayınladığı duyuruda “Yönetim kuruluna Tesla için en iyi adımın borsada kalmak olduğunu söyledim. Onlar da bunu kabul ettiler” dedi.

Musk, açıklamasının devamında “Borsadan çıkma sürecinin zorlu olacağını biliyordum. Ama bunun başta tahmin edildiğinden daha rahatsız edici olacağı ve daha çok zaman alacağı açıkça gözüküyor. Tesla hisselerini ellerinde bulunduran yatırımcıların, şirketin halka açık kalmasının daha iyi olduğuna inandıkları görülüyor” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:15
  1. Tesla
  2. Elon Musk

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