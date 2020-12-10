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Ekonomi TESK'ten "sahte Milli Piyango bileti" uyarısı
Ekonomi

TESK'ten "sahte Milli Piyango bileti" uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 11:10:16 -
TESK'ten "sahte Milli Piyango bileti" uyarısı

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Milli Piyango'nun yılbaşı çekiliş biletlerine ilginin yüksek olduğunu belirterek, "Vatandaşların yılbaşı bileti talepleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da sahtekarların iştahını kabartabilir. Yılbaşı biletlerinin damgalı ve kaşeli olmasına mutlaka dikkat edilmelidir." uyarısında bulundu.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl 100 milyon lira olarak açıklanan Milli Piyango Yılbaşı Büyük İkramiyesi'ni kazanmak isteyenlerin dikkatli davranması gerektiğini belirtti.

Vatandaşların her yılbaşında geleneksel olarak Milli Piyango bileti satın alıp, büyük ikramiye ile zengin olmanın hayalini kurduğunu kaydeden Palandöken, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde geçen 2020 yılında da gelenek değişmedi. Üstelik ekonomik anlamda çoğu kişi için verimsiz geçen bir yılın sonunda vatandaşlarımız Milli Piyango biletlerine önceki yıllardan daha fazla ilgi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Palandöken, geçmiş yıllarda da yaşanan "sahte bilet" tuzağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bilet alırken bayilik ruhsatı ve oda kaydı olan esnafımız tercih edilmeli. Bayinin yakasındaki ruhsat mutlaka kontrol edilmeli. Oda kaydı olmayan, ruhsatsız, 'korsan' diye tabir edilen ve sadece yılbaşı bilet satışlarında ortaya çıkan satıcılara itibar edilmemelidir. Vatandaşların yılbaşı bileti talepleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da sahtekarların iştahını kabartabilir. Yılbaşı biletlerinin damgalı ve kaşeli olmasına mutlaka dikkat edilmelidir."

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