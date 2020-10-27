TESK’ten boykata destek
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısını desteklediklerini belirterek, “Halkımız, boykot kampanyasına katılım sağlamalı ve esnafımızdan Fransız menşeli ürünler talep etmemelidir” ifadesini kullandı.
Palandöken, Erdoğan’ın boykot çağrısına yaptığı açıklamayla destek verdi. Vatandaşların boykot konusunda duyarlılık göstermesi gerektiğini kaydeden Palandöken, şunları kaydetti: “Halkımız, boykot kampanyasına katılım sağlamalı ve esnafımızdan Fransız menşeli ürünler talep etmemelidir. Boykota özen gösterilmesi ülkemizin menfaatleri bakımından çok önemli.”