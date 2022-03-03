Teşkilat Hakkı nerede? Teşkilat Hakkı dayı neden yok?

Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosuna Çetin karakterini oynayan Mustafa Açılan ekranlara veda etti. Türkiye üzerinde oynanan kirli oyunların, deşifre olduğu, ülke ve vatan sevdası ile çoluklarından, eşlerinden, anne ve babalarından geçen isimsiz kahramanların, MİT’in yurt içinde ve yurt dışında süresel şer odaklarına karşı verdiği amansız mücadeleyi konu alan TRT 1’in reyting rekortmen dizisi Teşkilat son bölümünde yine izleyiciyi ekrana bağladı. Teşkilat’ın özel ekibi Zehra, Serdar, Pınar, Hulki, Uzay ve Hakkı Dayı her bölümde Türkiye üzerine kurulan tuzakları bir biri bozuyor.

Teşkilat Hakkı ayı nerede, neden yok?

Hakkı Dayı Teşkilat son bölümünde eyanı 35. Bölümü'nde yer amadı. Teşkilat Hakkı Dayı neden yok, öldü mü, Tuncer Salman Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden son bölümde görünmüyor? Mete Başkan’ın Hakkı Dayı’nın gizli bir göreve gittiğini söylemesi izleyicilerin içini ferahlattı. Zira Hakkı Dayın’nın kısa bir tedavi sonrası dizide olacağı tahmin ediliyor. Özetle Teşkilat’ın Hakkı Dayısı olan Tuncer Salman diziden ayrılmadı.

Tuncer Salman kimdir?

Tuncer Salman, 15 Mart 1965 tarihinde Uşak'ta dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Oyunculuğu Ana Sanat Dalı'ndan 1992 yılında mezun oldu. Tuncer Salman, bir yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra atandığı Antalya Devlet Tiyatrosu'nda 2001 yılına kadar çalıştı. 2002 yılından itibaren Bursa Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. 2010 yılında Devlet Tiyatroları'ndan ayrıldı.

Tuncer Salman kameralar karşısına ilk kez Emret Bakanım adlı diziyle geçmiş ve Beşik Kertmesi, Annem, Kurtlar Vadisi, Dila Hanım ve Kördüğüm gibi yapımlardaki performansıyla tüm Türkiye'nin beğenisini kazanmıştır.

Son olarak Kuşlarla Yolculuk dizisinde Seyyah karakterine hayat vermiş olan Tuncer Salman, 1.79 metre boyunda ve Balık burcudur. Tuncer Salman, Teşkilat dizisinde Hakkı karakterine hayat vermektedir.