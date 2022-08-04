Teşkilat dizisine Survivor'dan transfer!

TRT1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde Serdar rolünü canlandıran Çağlar Ertuğrul, geçtiğimiz günlerde diziden ayrıldığını açıklamıştı. Teşkilat dizisinden bu sezon ayrılan Çağlar Ertuğrul'un yerine yeni sezonda Survivor yarışmacısı Atakan Arslan'ın başrol oynayacağı iddia edildi.



TRT’nin öne çıkan dizilerinden Teşkilat'ın başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul ekibe planlanan anlaşma süresi dolduğu ve sağlık sorunları olduğu için veda ettiğini açıklamıştı. İki sezon Ankara’da çekilen dizi 3. sezonunda İstanbul’a taşınacak. Tims&B imzalı projenin ana kadrosuna 3 yeni oyuncu katılacaktı.

Usta senarist Ethem Özışık’ın kaleme aldığı dizinin çıkan yeni sezon senaryosu şu günlerde revize ediliyor. O yüzden henüz yeni oyuncuların kimler olduğu netlik kazanmadı.

Bununla birlikte sosyal medyada bomba bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre daha önce Söz dizisinde 'Zafer Yaman' karakterine hayat veren Survivor yarışmacısı Avatar Atakan, Teşkilat'ta Çağlar Ertuğrul'un yerine gelecek.

KURTLAR VADİSİ'NDE DE OYNAMIŞTI

Ancak taraflardan henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi.

Survivor Çağan Atakan Arslan daha öncesinde gençliğine Kurtlar Vadisi Pusu'da ve Son Çıkış isimli dizide figüranlık yaptığı da biliniyor.



