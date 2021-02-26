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Medya Teşkilat dizisi oyuncuları kimler? TRT'1 Teşkilat dizisi oyuncu kadrosu
Medya

Teşkilat dizisi oyuncuları kimler? TRT'1 Teşkilat dizisi oyuncu kadrosu

Teşkilat dizisi başrol oyuncuları kim? TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın deneyimlerinden yola çıkılarak hazırlanan Teşkilat dizisi 7 Mart Pazar günü ilk bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Teşkilat dizisi tanıtımı ile oyuncu kadrosu büyük ilgi çekti. Peki, Teşkilat dizisi oyuncuları kimler? İşte merak edilen TRT'1 Teşkilat dizisi oyuncu kadrosu...

Yeniakit Publisher
2021-02-26 22:53:00 -
Teşkilat dizisi oyuncuları kimler? TRT'1 Teşkilat dizisi oyuncu kadrosu

TRT1'in milli değerlere büyük katkı sağlayan yapıtları arasına bir yenisi daha ekleniyor. Milli İstihbarat dizisi olarak da ifade edilen Teşkilat dizisi tanıtımı büyük ilgi gördü. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın deneyimlerini konu alan dizinin tanıtımında dizinin başrol oyuncuları, oyuncu kadrosu merak kazandı.

Teşkilat dizisi oyuncuları kimler?

TRT 1'in dünyadaki benzerleriyle yarışacak ölçüdeki yeni dizisi "Teşkilat" dizisinin başrollerinde Çağlar Ertuğrul ile Deniz Baysal oynuyor. Çekimleri Ankara’da gerçekleştirilen dizinin stoklu ilerlediği ve bir kaç bölümünün önceden çekildiği biliniyor. Çekimleri başlayan ve çalışmaları hızla bir şekilde devam eden ve yayın hayatına atılmak için gün sayıyor.

Teşkilat dizisi ne zaman başlıyor?

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alacak olan Teşkilat dizisi 7 Mart Pazat günü ilk bölümü ile izleyici ile buluşacak.

Dizi nerede çekiliyor?

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği dizinin ilk 3 bölümü Ankara'da çekildi.

Teşkilat dizisi konusu nedir?

Teşkilat dizisi Milli İstihbarat Teşkilatına bağlı olarak çalışmakta olan özel bir birliğin başından geçen hikayesini anlatıyor.

'Teşkilat' dizisiyle, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sır gibi saklanan ve kale adıyla bilinen kampüsünden görüntüler ilk kez ekrana gelecek. MİT'in görev uygulama teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler ve İHA/SİHA teknolojisindeki son gelişmeler de bu dizi ile izleyiciyle buluşacak.

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