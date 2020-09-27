  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den "online alışveriş" uyarısı:
Ekonomi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den "online alışveriş" uyarısı:

"Online alışveriş yapan vatandaşlarımız ürünlerin ambalajını, son kullanma tarihini mutlaka kontrol etmeli"

Yeniakit Publisher
2020-09-27 11:37:00 -
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den "online alışveriş" uyarısı:

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, online alışveriş yapan vatandaşlara ürünlerin ambalajını, son kullanma tarihini mutlaka kontrol etmeleri, güvenilir sitelerden alışveriş yapmaları uyarısında bulundu.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla online gıda alışverişlerinde büyük artış yaşandığını kaydetti.

Bu yılın ilk yarısında online market pazarının 1,8 milyar liraya ulaştığına dikkati çeken Palandöken, vaka sayılarındaki artış nedeniyle karantinaya alınan vatandaşların sayısının da arttığını ve bu süreçte online gıda alışverişleriyle ilgili birçok aksaklık yaşandığını bildirdi.

Seçilen ürünlerin yerine benzer ya da farklı ürünler, seçilen markanın dışında daha pahalı ya da daha ucuz markalar, bozulmuş ya da tarihi geçmiş ürünler gönderilebildiğinin altını çizen Palandöken, "Hatta sipariş listesindeki bazı ürünler ücreti ödendiği halde stokta tükendiği gerekçesiyle gönderilmiyor. Stokta tükenen ürünlerin yerine, sipariş listesindeki diğer ürünlerin miktarlarında değişiklik yapılarak faturaya yansıtılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Online alışveriş yapan vatandaşların ürünlerin ambalajını ve son kullanma tarihini mutlaka kontrol etmeleri gerektiğini belirten Palandöken, "Vatandaşın istediği ürün yerine muadil ürün göndermek bu dönemde moda oldu. Bu da işini kuralına uygun yapan firmaları olumsuz etkiliyor. Gerekli durumlarda tüketici haklarına başvurmaktan çekinilmemeli. Güvenilir ve bilinir sitelerden alışveriş yapılmalı." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'dan Azerbaycan'a hain saldırı: Çok sayıda sivil ve asker şehit var!
Dünya

Ermenistan'dan Azerbaycan'a hain saldırı: Çok sayıda sivil ve asker şehit var!

Ermenistan güçleri Azerbaycan'ın sivil ve askeri bölgelerine saldırdı. Azerbaycan'dan yapılan açıklamada ''Ermenistan cephe hattı boyunca ge..
Abdullah Ağar'dan çok konuşulacak sözler: Bunu yapmanın zamanı artık geldi
Gündem

Abdullah Ağar'dan çok konuşulacak sözler: Bunu yapmanın zamanı artık geldi

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait köyleri hedef alması sonrası dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ağar, Tü..
İstanbullular açıklama bekliyor! ABD'li yazılım şirketinin CHP'li İBB'ye verdiği 5 milyon dolarlık hibe neyin karşılığı?
Gündem

İstanbullular açıklama bekliyor! ABD'li yazılım şirketinin CHP'li İBB'ye verdiği 5 milyon dolarlık hibe neyin karşılığı?

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ara..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı