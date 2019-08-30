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TESK Başkanı Palandöken: “Açık içkiye dikkat”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2019’un yaz döneminde kayıtlara geçen 23’ten fazla kişi kaçak alkolden hayatını kaybederken birçok kişi de tedavi görüyor.

30 Ağustos 2019 Cuma 23:29
TESK Başkanı Palandöken: “Açık içkiye dikkat”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2019’un yaz döneminde kayıtlara geçen 23’ten fazla kişi kaçak alkolden hayatını kaybederken birçok kişi de tedavi görüyor. Buna rağmen halen merdiven altı üretim devam ediyor. Yaşanan olumsuz gelişmelerden toplum olarak ders çıkarmalıyız” dedi.


Merdiven altı yollardan denetimsiz olarak üretilen ürünlerin her bakımdan risk taşıdığını dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Düzgün çalışan müesseselerin dışında, bazı mekanlarda müşterilere açık içki olarak merdiven altı üretimler servis ediliyor. Bu yüzden alkollü mekanlara giden vatandaşlarımız şişesini görmediği içeceği sipariş etmemeli. Açık içki satış noktalarındaki bu içecekler sağlık açısından büyük risk taşıyor. Bunların dışında bir de bireysel olarak evde üretim yapıp tüketenler var. Üstelik bunu yapanlar alkol üreticisinden daha saf, daha temiz yaptığını sanıyor. Ancak herkes bilir ki süte mayayı karıştırınca hemen yoğurt olmaz. Her işin bir usulü vardır. Ülke genelinde onlarca kişi sahte alkol yüzünden hayatını kaybederken halen bu tür yollara başvurulması akıl kârı değil. Evde, atölyede ya da merdiven altında kontrolsüz olarak yapılan bu üretimler her bakımdan risk taşıyor. Kimse, bana bir şey olmaz dememeli. Bundan 10 yıl sonra kaçak alkol yüzünden hangi hastalığa yakalanacağını kimse bilemez” diye konuştu.



“TAPDK satış belgeli ürünler tercih edilmeli”


Daha fazla kişinin sağlığından ve canından olmaması için denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini belirten Palandöken, “Kimseye alkol, tütün gibi zararlı maddeleri kullanmayı tavsiye etmiyoruz. Ancak illa ki bunları tüketeceklerse merdiven altı yerine, TAPDK satış belgesi olan yerlerden temin etmeliler. Bunların vücuda etkisi gençken değil yaş ilerleyince kendini gösterebilir. Vatandaşlarımız hem kendileri hem de sevdikleri için merdiven altı üretimden uzak durmalılar. Devletimiz de vatandaşın sağlığı için bu ürünlerin denetimini çok iyi yapmalı. Bu tür malzemelerin satışı kontrol altına alınmalı” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 23:29
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