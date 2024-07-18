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Ekonomi Tesisler birer birer kapanıyor! Dünyaca ünlü kimya devi kepenk kapatıyor
Ekonomi

Tesisler birer birer kapanıyor! Dünyaca ünlü kimya devi kepenk kapatıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-18 15:35:36 - 2024-07-18 15:35:35
Tesisler birer birer kapanıyor! Dünyaca ünlü kimya devi kepenk kapatıyor

Dünyaca ünlü Kimya devi ekonomik sıkıntılar nedeniyle iflasın eşiğine geldi. Şirket tesislerini teker teker kapatıyor. İşte detaylar…

BASF, Hürth’teki Knapsack Kimya Parkı’nda bulunan üretim tesislerini kapatma kararı aldığını duyurdu. Şirket, bu karar çerçevesinde yıl sonuna kadar bir tesisini tamamen kapatmayı ve Frankfurt am Main’deki bir diğer tesisi de kapatma planları yapıyor. Bu adımlar neticesinde yaklaşık 300 çalışan etkilenecek; bunların 180’i Hürth’teki tesisler arasında yer alıyor.

Kapanacak tesisler arasında, BASF Agricultural Solutions’ın glufosinat-amonyum (GA) adlı aktif bileşen için üretim yaptığı tesisler de bulunuyor. Frankfurt’taki tesiste GA üretiminin 2025 yılında sona ereceği belirtiliyor.

EKONOMİK FAKTÖRLER ETKİLİ

Şirket, bu kararları ekonomik faktörlere dayandırıyor; yüksek enerji ve hammadde maliyetleri, maliyetleri düşürme çabalarına rağmen iş segmentinin hacim ve karlılık gelişimini olumsuz etkiliyor.

BASF, gelecekte GA aktif maddesi tedarikini üçüncü taraf tedarikçilerden sağlamayı planlıyor. Şirket, Şubat 2023’te yüksek enerji fiyatları nedeniyle bazı kimya tesislerini kapatma kararı almıştı ve bu yeni kararlar, maliyetleri düşürme ve rekabetçiliği koruma çabalarının devamı olarak değerlendiriliyor.

BASF, 2018 yılında Bayer’den devraldığı Hürth ve Frankfurt’taki üretim tesislerini stratejik üretim yerleşimlerini gözden geçirme ve yeniden yapılandırma süreci olarak verildiği açıklandı.
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Kaynak: Haber Merkezi

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