Teşhirci Defne Samyeli'den dindar insanlara hakaret

Özel hayatı ve verdiği ahlaksız pozlarla gündemden düşmeyen eski sunucu, şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, Sezen Aksu'nun ilk insan ve ilk Peygamber Hz. Adem ile eşi Hz. Havva'ya yönelik haddi aşan hakaretine destek verdi. Açılıp saçılmayı "çağdaşlık" olarak lanse etmeye çalışan zihniyetin temsilcisi, Aksu'ya gösterilen tepkiler için "Varsa yoksa yobazlık" herzelerini yumurtladı.

Sezen Aksu'ya yönelik linç kampanyası yürütüldüğünü ve bunu doğru bulmadığını söyleyen Defne Samyeli, konuşan insanlarda Sezen Aksu'nun kültürünün yüzde 1'nin bile olmadığını savundu.

Abuk sabuk linç kampanyaları düzenleniyormuş

Defne Samyeli, konuyla ilgili şu zırvaları dile getirdi: "Ne kadar çirkin. Bunu duyunca kalbim sızlıyor. Sezen Aksu gibi halka mal olmuş, çok değerli bir sanatçının Türkiye'nin son 50-60 yılına eserleriyle imza atmış bir sanatçının adını ağzına desturla alması gereken insanlar... Şarkı sözlerinde ne yazdığını anlayamayacak kadar çapsız insanların söylediği, saçmalıklardan yola çıkarak hakkında böyle abuk sabuk linç kampanyaları düzenlenmesi... Biz hangi çağda yaşıyoruz? Bu nasıl olabiliyor anlamıyorum. Şimdi sesimizi çıkarmazsak ne zaman çıkaracağız? Sezen Aksu'nun bilgi ve kültürünün yüzde 1'i var mı bu konuşan insanlarda? Varsa yoksa yobazlık gericilik.."